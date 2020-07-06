值得留意的是，去年才推出的交易手機應用程式(APP)「耀少證券(寶寶)」和「耀才期貨(豆豆)」下載量於首個財季突破30萬，按年急升近7成。期內，集團總開戶人數按年大幅飆升2.1倍，股票交易總落盤量超過403萬次，按年大幅上升57%，其中「耀才寶寶」的落盤量按年勁增5倍至約170萬次，佔總落盤量的42%。各大平台的客戶總登入量亦按年升53%，其中「寶寶」的客戶登入量按年激增近3倍。

事實上，耀才近年不斷完善、開拓及加強軟件及硬件配套，又投放大量資源提升各類網上交易渠道的功能。現時落盤速度提升至0.0028秒，開戶程序縮減，只需3分鐘便可完成。另外，積極推廣由金管局認可的電子直接付款授權服務(eDDA)，入款速度少於4分鐘。

葉茂林指，隨着美國對中國企業赴美上市收緊限制，預計將有更多中資概念股來港作第二上市。加上在中央大力支持下，未來亦有更多互聯互通項目落實，如新股通、南向債券通等，繼而帶動港股交易規模，對香港市場及證券業有很大益處。

他又預期，中美貿易戰受到特朗普連任告急影響，中美爭拗將趨於平靜。香港疫情漸見穩定，加上社會局趨穩，今年底恒指料上望28,000點，明年可更上一層樓。

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