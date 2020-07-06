別被升市迷惑！全球最準經濟師警告：投資者8月要夢醒

外國傳媒報道，被彭博社評為過去十年最優秀的經濟預測者之一、經紀自營商市場證券公司(Market Securities)首席經濟學家Christophe Barraud最近透露，美國經濟至少要到2022年，才能恢復到2019年水平，生活要恢復正常更需要很長時間。

他認為，即使疫苗能在今年底研製出來，也可能要到2021年才能上市，這給美國抗擊病毒留下了很長時間。美國經濟復甦階段可能要到2022年或之後才會出現，歐洲的復甦更可能要等到2023年。

Barraud被評為最優秀經濟預測者之一，其對美國、歐洲、亞洲等地的預測大多是準確的。因此，他目前料美國今年V形復甦的可能性較低時，市場應予以關注。

他警告，隨着復甦形態不確定性增加，股市可能出現調整，目前市場未反映很多風險，如果下輪刺激措施在8月初還未出台的話，美國經濟可能會走向「財政懸崖」。他估計，在8月左右，市場應該關注總統大選，這可能導致投資者了結部分獲利，市場結構可能回到疫情爆發前的狀況，慘淡的企業業績和第二波疫情風險，可能導致投資者在大選前鎖定今年的收益。

正因如此，他建議投資者從8月開始要謹慎行事，或採取一些保護措施，因全球貿易復甦將比市場預期的慢得多，未來還有很多令人失望的地方。

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