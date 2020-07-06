F三星原油期8月7日起更改追蹤指標　持紐油多月合約

新指數是S&P GSCI Multiple Contract Index的分類指數，是標普高盛各項商品的標準化、只限長倉版本，持有多個合約月。新指數持有在紐約商品交易所買賣的多個合約月的WTI期貨合約，基本架構涉及下列各項：

●55%編配到標普高盛1個月遠期指數所代表的合約月；

●30%編配到標普高盛2個月遠期指數所代表的合約月；

●15%編配到標普高盛3個月遠期指數所代表的合約月。

標普高盛1個月遠期指數、標普高盛2個月遠期指數及標普高盛3個月遠期指數均為標普高盛遠期指數的分類指數。

標普高盛遠期指數依據在指定遠期合約日仍在指數內的第一張近期到期合約而計量標普高盛指數。舉例來說，於2020年6月15日，標普高盛3個月遠期指數的WTI期貨合約包括於2020年9月15日仍然在標普高盛指數內的該等WTI期貨合約(即2020年11月的WTI期貨合約)。

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