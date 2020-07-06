新盤UPDATES：發展商積極加推單位　部分增優惠

新盤主導樓市發展，為回應市場需求，發展商積極加推單位及部署開盤，而部分樓盤則透過增優惠甚至減價搶客。

●KOKO HILLS原價加推80伙

會德豐地產旗下茶果嶺KOKO HILLS，剛發出第3號價單，提供80伙，實用面積345至770方呎，間隔一房至三房不等。買家可享高達21.5%折扣優惠，折實平均呎價21,526元，折實售價由774.5萬至1,773.7萬元，呎價20,328至24,937元。

若撇除景觀、樓層等因素，第3張價單屬原價加推。而項目暫推3張價單合共243個單位，折實平均呎價20,842元，市值約28.8億元。

●KOKO HILLS收票料衝破千張

會德豐地產常務董事黃光耀表示，茶果嶺KOKO HILLS入票量至今晚料可衝破1,000張，今日會再加推80伙，即使加價升幅亦會溫和。

而首3張價單共推243伙，亦考慮加推2座15樓以上A室四房戶標售，最快日內落實銷售安排及本周六開盤。樓盤展銷廳已錄逾2.2萬人次參觀。

他透露，過去一個月集團錄得約170宗成交，約八成為樓價逾千萬元三、四房戶。該公司市務助理總經理陳惠慈稱，項目與著名港島區學校合作，將於會所安排學堂供幼兒參與，已預留約3,700方呎地方打造獨立教學空間。

●恆大·睿峰引入代繳印花稅等優惠促銷

長沙灣恆大‧睿峰連環推出多項優惠，當中包括代繳從價印花稅，上限為樓價3%。16樓及以下之兩房單位，可享額外樓價13.8萬元折扣、17樓及以上之兩房單位，則獲樓價21.8萬元折扣。

●皇廷滙洋房劈價最多4千萬元促銷

九龍塘皇廷滙剛更新價單，減價約5至8%。項目共提供4座洋房，其中喇沙利道32號住宅C，實用面積8,265方呎，價單售價由4.95億減至4.55億元，減幅4,000萬元或約8.1%，呎價由59,891降至55,051元。

而住宅A仍屬樓盤叫價最高，實用面積10,945方呎，價單售價由5億削至4.75億元，減幅2,500萬元，呎價由45,683減至43,399元，單位自2015年4月推出以來，已累積減價13.6%。

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