野村：大鱷正平掉中國股市淡倉　令升勢加劇

財經媒體彭博報道，野村表示，宏觀對沖基金和量化投資者正將沽空中國股市的倉位平倉，繼而加劇中國股市升勢。

野村的跨資產策略師Masanari Takada引述亞洲股票的倉位數據表示，隨着市場情緒升至3月以來的最高水平，這些投資者也在退出中國股票的淡倉倉位。

他在周一(6日)的一份報告中表示：「市場漲勢似乎是由全球宏觀對沖基金和系統性基金推動的。」這類投資者，包括大宗商品交易顧問和風險平衡基金，現在「以明顯的方式回補空頭倉位。」

伴隨着交易量激增以及官方媒體的喝彩，滬深300指數已經連續6周上漲，並創下5年以來最高水平。經濟復甦迹象促使中國人民銀行(即中國央行)放慢寬鬆貨幣的步伐，導致中國政府債券遭到拋售。

Takada寫道，由於美國未能減緩新冠病毒的傳播，投資者可能增加了在中國和亞洲其他地方的倉位，相信大流行病在這些地方已經得到了更有效的遏制。

他說，假如紐約州不出現影響市場運行的第二波疫情，7月美國股市可能會上漲，從而縮小與中國股市的差距。「我們預計7月美國股市的升勢可能會以可持續的速度展開，投資者審慎地追隨股市漲勢將引領市場。」

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