【困局未了】全球真正災難非油價　而是煉油業陷危機

財經媒體彭博報道，原油是世界上最重要的大宗商品，但如果沒有煉廠把它變成人們實際使用的產品：汽油、柴油、航空煤油和用於生產塑料的石化產品，那麼它就一文不值。而全世界的煉油企業如今正在遭受前所未有的痛苦。

歐洲頂級煉油集團道達爾的負責人Patrick Pouyanne上個月告訴投資者，現在煉油利潤率絕對處於災難性的水平！這呼應了企業高管、交易員和分析師的普遍看法。

煉油業在這個節骨眼上發生的變化，將在整個能源行業產生連鎖反應。這些造價動輒數十億美元的工廠僱傭了數千名員工，而一波關閉和破產潮若隱若現。

高盛的煉油行業分析師Nikhil Bhandari說：「相信我們正在進入煉油行業的『整合時代』。」去年共計加工了價值大大超過2萬億美元的石油的行業領頭羊們，是埃克森美孚和蜆殼這樣的巨頭。還有中國的中石化和印度石油公司等亞洲巨頭，以及Marathon Petroleum Corp.和Valero Energy Corp.等大型獨立企業，它們的加油站無處不在。

煉油廠面臨的問題是，它們的砒霜是正在拯救更廣泛石油行業的良藥。

當美國總統特朗普於4月份發動沙地阿拉伯、俄羅斯和OPEC+聯盟的其他國家進行創紀錄的減產時，他可能拯救了德克薩斯州、俄克拉荷馬州和北達科他州的美國頁岩業，但擠壓了煉油廠的生存空間。

煉廠的經濟帳最終是很簡單的：它靠原油和汽油等成品油的價差過活，賺取在業內稱為裂解價差的利潤。

特朗普促成的減產提振了原油價格，使得布蘭特原油在短短幾個月內從每桶16美元飆升至42美元。不過，由於需求仍然低迷，汽油和其他成品油的價格沒有反彈得那麼有力，從而給煉油廠造成了傷害。

業界最基本的煉油利潤衡量標準，即3-2-1裂解價差(假設三桶原油製造兩桶汽油和一桶柴油樣燃料)，跌至2010年以來的最低同期水平。夏季通常是煉油商的好時機，因為需求會隨著消費者外出度假而成長。不過，這次有些工廠實際上正在賠錢加工。

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