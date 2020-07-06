樓價UPDATES：西貢璟瓏軒村屋累減340萬沽

二手業主劈價出貨，西貢璟瓏軒雙號村屋全幢累減340萬元，終以1,660萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島1座高層G室，實用面積455方呎，兩房間隔，獲租客以18,000元租入，實用呎租約39.6元，租客為外區客。

●柴灣杏花邨7月暫錄得6宗租賃成交，平均實用呎租約37元，其中48座中層1室，實用面積826方呎，四房連套房間隔，享全海景，放盤兩日，即以29,000元租出，實用呎租35元，新租家屬於區內客。

●筲箕灣形薈2座中層E室，實用面積484方呎，兩房間隔，獲租客以21,500元租入，實用呎租約44.4元，新租客為外區客，心儀物業設有精美會所，決定租入。

●西灣河嘉亨灣過去兩星期錄得8宗兩房成交，全屬過千萬元買賣，包括6座中高層G室，實用面積508方呎，放盤3日，即以1,037萬元易手，實用呎價20,413元

●北角半山峰景大廈中高層B室，實用面積1,324方呎，兩房間隔，以2,620萬元連車位易手，實用呎價19,789元，物業對上兩房成交，追溯至2018年極高層G室曾以2,400萬元沽出，實用呎價20,636元。

●北角百福花園百喜閣低層A室，實用面積606方呎，兩房間隔，放盤1個月，原叫價918萬元，減價38萬元或4.1%，最終以880萬元沽出，實用呎價14,521元。

●北角健威花園E座中層1室，實用面積446方呎，兩房間隔，獲區外首置上車客以約770萬元入市，實用呎價17,265元，原業主於2013年5月購入上址自住，當時作價480萬元，持貨7年至今轉售，帳面獲利290萬元。

●北角恆景園高層D室，實用面積1,582方呎，四房連工人房間隔，享海景，獲區外換樓客以4,125萬元承接，實用呎價26,075元，原業主於2000年1月購入上址投資，當時作價401萬元，持貨逾20年，帳面獲利3,724萬元離場，單位期內升值逾9倍。

●灣仔修頓花園低層8室，實用面積516方呎，三房間隔，望城市景，原叫租22,000元，放租一個月，獲家庭客以月租18,000元承租，實用呎租34.9元，業主於2013年3月購入上址，當時作價580萬元，現可享租金回報3.7厘。

●西區安景閣低層B室，實用面積約297方呎，叫價約640萬元，議價後以610萬元易手，實用呎價約20,539元，買家為上車用家。

●南區紅山半島棕櫚徑單號屋，實用面積約2,730方呎，四房連雙套間隔，望海景，以138,000元租出，實用呎租約50.5元，原業主於1997年6月以5,400萬元購入，租金回報率約3厘。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨7月至今錄約4宗買賣，包括3期百老匯街47號高層B室，望園景，兩房間隔，實用面積約532方呎，原先以850萬元放盤，其後獲外區客接洽，議價後減價52萬元，以約798萬元成交，實用呎價約15,000元，新買家為分支客，睇樓3次入市。

●長沙灣宇晴軒7座高層C室，實用面積485方呎，兩房兩廳間隔，最初開價920萬元，買賣雙方議價後，以893萬元成交，實用呎價18,412元，新買家為90後專業人士。

●長沙灣泓景臺2座高層H室，實用面積約466方呎，兩房間隔，日前終以870.8萬元沽出，實用呎價約18,687元，該盤本月至今累錄約4宗二手成交。

●長沙灣碧海藍天1座高層C室，實用面積約499方呎，兩房間隔，望市景，由今年6月底開始放盤，原叫價900萬元，經議價後減價21.2萬元或約2.4%，最終以878.8萬元交吉沽出，實用呎價約17,611元。

●大角咀港灣豪庭2座中層E室，兩房間隔，實用面積約340方呎，以約16,000元放租一星期，即吸引區內客洽詢，議價後以15,800元租出，實用呎租約46.5元，新租客為夫婦，睇樓1次即決定承租。

●九龍塘又一居19座低層F室，三房間隔，望街景，實用面積約584方呎，原以約28,000元放租，其後吸引外區客洽詢，議價後減價2,500元，以25,500元租出，實用呎租約43.7元，業主於2010年7月以約580萬元購入，現享回報約5.3厘。

●九龍塘又一居7座低層E室，實用面積522方呎，三房兩廁間隔，望內街景，剛以1,000萬元成交，實用呎價19,157元，原業主於2017年4月以810萬元買入，持貨滿3年，是次轉手帳面獲利190萬元，單位升值23%。

●牛頭角得寶花園7月暫錄約4宗買賣，其中D座高層8室，實用面積265方呎，一房間隔，放盤不足24小時，吸引搵樓多月之外區客承接自用，成交價470萬元，實用呎價17,736元。

●將軍澳新都城1期4座中層E室，實用面積698方呎，套三房間隔，放盤一星期，最初開價1,050萬元，議價後以990萬元易手，實用呎價14,183元，新買家為同區換樓客。

●將軍澳怡心園4座極高層F室，實用面積503方呎，兩房兩廳間隔，以663.8萬元易手，實用呎價13,197元。

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新界區

●西貢璟瓏軒雙號村屋全幢，四房兩廳間隔，望山景，連天台，原叫價2,000萬元，累減340萬元，減幅達17%，最終以1,660萬元成交，原業主於2008年6月以1,230萬元購入，持貨12年至今沽售，帳面獲利430萬元。

●西貢匡湖居別墅單號屋，實用面積1,945方呎，套四房及三廳間隔，望海景，獲租客以61,000元租入，實用呎租約31.4元，業主於2003年12月以1,008萬元購入，租金回報約7.3厘。

●馬鞍山迎濤灣過去周末錄兩宗成交，包括1座高層B室，實用面積736方呎，套三房連儲物房間隔，享海景，以970萬元易手，實用呎價13,179元。

●馬鞍山嘉華星濤灣1座中層J室，實用面積515方呎，兩房兩廳間隔，叫價850萬元，減價12萬元，減幅達1.4%，終以838萬元沽出，實用呎價16,272元。

●沙田碧濤花園1期金蘭閣頂層戶，實用面662平方呎，套三房間隔，望山景，單位放盤兩個月，當時叫價850萬元，減價30萬元，減幅3.5%，以820萬元沽售，實用呎價12,387元。

●天水圍居屋天盛苑C座中層6室，實用面積429方呎，兩房一廳間隔，區內客為鄰近家人居住，方便照應，決定於已補價自由市場以498萬元購入上址自用，實用呎價為11,608元。

●屯門豫豐花園2座高層D室，實用面積568方呎，三房兩廳設計，新租客為區內客，表示可預繳一年租金，業主有見及此決定擴大議價空間，由14,500元，累減至13,000元租出，實用呎租22.9元。

●屯門愛琴海岸5座中層C室，實用面積約617方呎，三房間隔，望海景，放盤約兩個月，原業主開價800萬元，經議價後減價25萬元或約3.1%，最終以775萬元沽出，實用呎價約12,561元。

●青衣藍澄灣本月暫錄3宗買賣，屯括2座低層G室，實用面積485方呎，兩房間隔，以640萬元沽出，實用呎價13,196元，新買家為上車客，睇樓一段時間，因樓盤鄰近上班地點，隨即入市。

●東涌映灣園7月已錄得5宗成交，其中11座高層F室，實用面積565方呎，兩房間隔，享山景，叫價710萬元，放盤6天，買賣雙方議價15萬元，迅速以695萬元成交，實用呎價12,301元。

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