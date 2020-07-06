移民賣樓潮持續！業主為到海外陪伴子女　減價沽欣翠花園

近期全城掀起移民潮，港樓成為沽售對象，業主套現資金到外地生活。過去約一個半月期間，二手市場錄逾20多宗因移民或離開香港成交個案。剛錄上水欣翠花園單位，原業主到海外陪伴子女，減價至633萬港元沽出，而東涌東堤灣畔亦再錄同類個案。

世紀21奇豐黎樹森表示，上述欣翠花園1座中層C室，實用面積608方呎，三房間隔，早於5月底連車位開價730萬元放售。由於原業主的子女已到外地讀書，並有意移居到當地一起生活，獲有意買家洽購後，決定先售出單位，呎價10,411元。而車位則繼續以70萬元放售。

【東堤灣畔】

東涌二手市於過去約一個多星期，亦連錄至少3宗同類沽貨個案。美聯李錦榮稱，最新錄得為東堤灣畔2座高層A室，兩房間隔，實用面積544方呎。外區換樓客見過去兩、三個月期間，區內已消化不少盤源，因而加快入市，參觀上址後即時洽購。由於原業主已移居海外，願意減價20萬元，單位終以670萬元售出，呎價12,316元。

【愉景新城】

事實上，近期賣樓套現情況集中於新界屋苑，當中不乏大型項目。美聯梁仲維指，荃灣愉景新城4座低層F室，實用面積653方呎，三房間隔。原業主已移居外國多年，上址向來只是放租，但近日決定賣樓，開價950萬元放盤，累減70萬元，獲區內換樓客以880萬元承接，呎價13,476元。

【黃埔花園】

此外，後市去向未明，劈價賣樓已成「常態」。太陽物業宏惠強稱，紅磡黃埔花園12期5座中層E室，三房設計，實用面積729方呎，本月初開價1,200萬元，放盤兩日，降價至1,080萬元售出，減幅約120萬元或10%，呎價14,815元。銀行對單位估值達約1,130萬至1,150萬元。

他續表示，政府撤辣可考慮先取消額外印花稅，讓有需要套現或換樓業主可隨時沽貨，市場供應同時可以增多，此舉亦不會令樓價彈升。

【萃峰】

個別二手樓再錄蝕讓。市場消息透露，灣仔萃峰一個高層單位，以約2,150萬元易手，實用面積875方呎計，呎價約2.46萬元。據了解，原業主持貨約5年，帳面貶值約50萬元。

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