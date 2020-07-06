奇準分析員：美股未升完　料秋季後火箭式上揚

外國傳媒報道，過去多次言中股市走勢、被美國媒體視為「奇準分析員」的Capital Wealth Planning首席投資策略師Jeff Saut最新表示，雖然全球依然處於疫情大流行的時刻，但美股在未來12個月料傾向上升。

他說：「我們可能在目前直到踏入秋季時停一停(股市升浪)...但我認為當踏入秋季後，股市會火箭式上升。標指目標是升穿4,000點關口。」換言之，他估計股市會「悶」到8月，然後於9月起重拾升軌，以迎接11月總統大選。

他上次發表重大預測是今年2月底，當時他坦言股市未見底。結果美股到了3月下旬才真正見底。

【Jeff Saut測市十分準】

作為投資者，一定要認識Jeff Saut，因他近年測市準確度高，已成為外國傳媒炙手可熱的採訪對象。

舉例來說，他在2015年8月21日表示，根據其建立的「擇機入市模型」研究顯示，美股將於數日後見底，結果美股在8月25日創下該年收市新低。當時他亦指出，只要美股因急促大跌而見底，未來1個月將不會再跌穿，並有反彈。結果美股在2015年9月底時，已由低位累升逾10%。

到了2016年2月5日，他指出，美股將於1周內見底，結果美股真的在2月11日見短期底部。之後在英國脫歐公投後，他是少數分析員仍看道指上19,000點；美股8月創新高時，他仍堅稱「高處未算高」；11月特朗普當選美國總統後，他繼續唱好。

到了2017年，雖然他不時警告美股要調整，但同時強調牛市未完。

直至2018年3月初，警告美股未來數周仍會下跌，但牛市絕對未完，結果美股9月再創新高。到了10月2日，他就呼籲客戶增持現金，12月17日再次看好，預言12月24日後就有「聖誕升浪」，結果又中。

在2018年12月30日，他仍然認定「結構性牛市」未完，只要標指一日不跌穿2018年12月所造出的2,346點低位，也不能判定牛市已死。

在2019年4月18日，他是極少數分析員大膽預測美股最快下周創新高，結果4月23日成真，到6月更認為見底，並一直升到年底。到了12月3日，他再次「逆勢」唱好，表示近日股市回吐是入貨機會，預言升到2020年初，股市會再創新高。結果又言中。

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