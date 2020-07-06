花旗集團潑冷水　料股市一年後原地踏步

財經媒體彭博報道，花旗集團的策略師對「看漲股市」潑冷水，告誡投資者在新冠肺炎風險，以及上市公司的盈利預期過於樂觀的情況下，不要去高追股市。

以Robert Buckland為首的花旗集團策略師表示，全球6萬億美元的量化寬鬆政策可能會抵銷疫情帶來的經濟拖累，但全球股票回報有限，從現在開始的12個月後，股市仍將在當前水平附近。

該行策略師指出，「與聯儲局對抗」是一項艱巨的任務，但我們不會在目前水平追漲，寧願等待下一次下跌。」

全球股市目前從2020年低點反彈40%，投資者對等待更大的上漲空間，還是獲利離場產生疑惑。事實上，美國一些地方的新冠肺炎感染病例繼續激增，因此經濟復甦依然面臨風險。

Buckland的團隊警告稱，全球股票的估值水平比投資者想像的要高。根據他們的計算，考慮到全球經濟遭受的重創，認為市場對明年公司業績預期有30%的高估，這就使得MSCI AC全球指數2021年的市盈率從目前的17倍提高到24倍。

他續指，雖然盈利崩潰，但決策者通過提高市盈率支撐了市場，然而盈利終究需要趕上來。

另外，摩根大通策略師Mislav Matejka呼應了花旗的看法，其表示2020年下半年股票的風險回報沒有吸引力，股票可能會落後於債券和現金。

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