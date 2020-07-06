黃楚標註冊「香港紫荊航空」　欲發展國內及東南亞航線

深圳東海航空董事長黃楚標，擬在香港成立第三間航空公司「香港紫荊航空」。黃回覆東網時證實註冊「香港紫荊航空」，欲發展國內及東南亞短途航線，正準備航空營運人許可證(AOC)，但強調計劃仍未正式落實。

資料顯示，黃楚標持有香港紫荊航空有限公司。該公司於2010年5月24日成立，當時名為「東海航空有限公司」，然後於2019年1月17日易名為「東海航空(香港)有限公司」，直至去年12月5日再易名為「香港紫荊航空有限公司」。

香港紫荊航空有限公司股權全部由「東海聯合(集團)有限公司」持有，公司共有3名董事，分別是黃楚標、黎慧群，以及李治民。

黃楚標曾於去年接受內地媒體訪問時表示，東海航空將扎根深圳主基地，服務粵港澳大灣區建設，努力建成粵港澳大灣區最具特色的民營航空公司。

報道引述去年資料顯示，東海航空有在冊飛機23架，2018年完成旅客運輸量約400萬人次、貨郵運輸量2.03萬噸，客貨運輸均按年增長41%。截至2018年底，東海航空已開通了深圳至澳洲和東南亞國家的4條國際航線。

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