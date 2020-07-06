樂觀情緒高漲　道指早段漲388點

對經濟改善的樂觀預期，抵銷美國和印度等地新冠肺炎感染人數急升的疑慮，全球股市周一(6日)上揚，美股承接亞洲和歐洲股市升勢，道指早段漲388點，至26,215點；納指漲162點，至10,369點；標指漲42點，至3,172點。

受惠經濟重啟的股份上升，郵輪營運商嘉年華郵輪和皇家加勒比股價早段分別漲1.32%和1.72%，至16.09美元和50.36美元；航空股如美國航空和達美航空股價分別升1.76%和1.75%，至12.72美元和28.2美元。此外，召車App公司Uber同意以26.5億美元全股票形式收購送餐服務公司Postmates，Uber股價早段升6.03%至32.53美元。

摩根大通策略員包括Nikolaos Panigirtzoglou表示，為支持持續上升的全球債務，貨幣政策需要維持極端寬鬆一段長時間，將推高市場流動性以至全球股票和債券價格；預期到明年中前，新創造的游資將超過15萬億美元(約117萬億港元)，而考慮到債息當前的低位，相信隨着預防性儲蓄需求下降，大部分流動性最終會而流入股市。

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