白宮：特朗普正準備發布一系列針對中國行政命令

財經媒體彭博報道，美國白宮幕僚長Mark Meadows周一(6日)表示，美國總統特朗普正在準備發布一系列行政命令，主題涵蓋中國、製造業、移民和處方藥價格等。

他說：「我們有很多行政命令，正在研究如何確保解決中國問題，如何從海外帶回製造業以確保美國工人得到支持。我們還將研究與移民有關的許多問題，將研究與處方藥價格有關的許多問題。國會無法解決，我們會把它們給解決了。」

在Meadows表態後不久，特朗普就在社交媒體Twitter留言說：「中國給美國和世界其他地方造成了巨大損失！」

Meadows沒有透露何時發布這些命令，也沒有提供更多詳細信息。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626