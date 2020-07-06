全球經濟疫後「必死無疑」？全因這個原因...

傳統教育一直提倡「節儉是美德」，目前反而令各地央行非常頭痛！

外國傳媒報道，自疫情重創全球經濟以來，許多統計顯示，幾乎不分國界、大部分人都開始儲蓄，但這個現象開始令各地央行決策官員進退維谷，主因是目前還不清楚這些存下來的錢是否代表「非自願儲蓄」，被壓抑的需求在解封後將立即花掉這些錢，抑或是各地家庭都未雨綢繆、積穀防饑，為未來的不確定性築起安全網。

如果是前者，政府加碼的刺激措施恐怕會產生過多的支出和通脹；若是後者，消費者繼續儲錢，就反映政府刺激「太少」，恐怕會造成支出疲弱、復甦放緩，以及高失業率的惡性循環。

不過，由於全球人類的習慣也不同，上述兩種情景並非互相非斥，最有可能的結果是兩者皆有，但哪種會比較強，就令央行官員陷入兩難，因這會影響放水政策！

可惜的是，這同時恐預示全球經濟在疫情退化後「必死無疑」，因通脹急飆看起來只是時間問題...

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