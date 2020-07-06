唔靠10萬鴨軍！巴基斯坦「滅蝗」　研生物肥料

巴基斯坦正遭遇蝗蟲災害，早前有指中國將派出10萬隻鴨到該國協助消滅蝗蟲，雖然及後被指是假新聞，但都足證該國深受蝗災影響。然而，近日有當地媒體報道，當局計劃試點開發基於蝗蟲的生物肥料項目，旨在將危害農田的蝗蟲轉化為生物肥料，同時促進巴有機農業的發展。

巴糧食安全與研究部表示，政府計劃鼓勵農民捕捉蝗蟲，發動試點地區10%的人，料將有22.2萬的當地人參與滅蝗。該項目不僅保護沙漠地區的生物多樣性，還將保護當地2,360萬公頃的耕地。

當局預計10萬噸的蝗蟲可製成7萬噸的肥料，將降低60%至70%的肥料成本，兩年內的收益可達28億巴基斯坦盧比(1.3億港元)。如該項目能減少蝗蟲對農作物1%破壞，將挽回價值320億盧比的損失，而一個家庭平均每月因此可賺取6,000盧比，項目全部成本預計在三年內收回。

事實上蝗蟲大軍來勢洶洶，新一波沙漠蝗災恐席捲非洲、亞洲及中東部分地區，料將重創多國農業收成和糧食安全，蝗蟲危機將如滾雪球般愈滾愈大！

其中，肯亞正遭逢70年以來最嚴重蝗災，牲畜業賴以維生的草木正被蝗蟲搶食一空。埃塞俄比亞和索馬里則正面臨25年以來最嚴重蝗災，蝗蟲大軍也大肆破壞烏干達、印度和巴基斯坦的農作物。

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