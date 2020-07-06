【財經評論】資金政策雙輪動　人為牛市禍難料

正當疫情尚未完全受控，全球經濟仍疲弱之際，中港股市近日卻展現牛氣沖天之勢。內地受惠官方祭出「健康牛」論調，引發自2015年「A股大時代」以來最大規模的政策市憧憬，連帶港股亦水漲船高。股市氣氛熾熱，與營商冷淡景氣形成強烈對比，到底眼前是真牛市抑或如2015年般「短命」的假升浪？頓時令投資者感到迷惘！

屈指一算，恒指由3月疫情低位回升至周一高峰，累漲逾五千點或25%，且收復俗稱「牛熊線」的250天線，一時間重拾牛氣，其主要因素有二。

首先乃疫情突襲下，美國聯儲局帶頭祭出無限量寬救市，各大央行跟隨，資金氾濫但實體經濟乏善足陳，巨額游資苦無出路，只有流入資本市場炒作。眼前美股升市如是、中港股市也如是，皆為「資金市」！

其次是出於政策上的考量。隨着美國11月總統大選日漸逼近，特朗普就得頂住美股爭取「政績」，亦好製造財富效應。內地方面，雖然是最先走出疫情，但如今卻面對嚴重水災，且中美角力未止，金融業全面開放意味內企將面對前所未有的外來競爭。至於香港，經濟備受貿易戰、社會動盪和疫情連環重創之餘，如今更成為磨心，坐困愁城。如是者，對中、港、美三者而言，讓「股牛」奔一會兒，一則可以轉移政經視線，也可協助企業融資、推動行業整合，製造財富效應來刺激內部需求。故眼前三地升市，實可視為「有默契的政策市」！

隨着資金市與政策市雙輪動，到底今次升市會有多瘋狂，大家都沒有水晶球，只能順勢而為。不過，投資者須牢記眼前的升市沒有多大的實際宏觀基本因素支持，反觀在通脹、利率、財政政策、企業債務、資產泡沫、社會貧富懸殊等環節，皆危機滿布。須知道這樣的「股牛」本質是投機，當去到某階段，政策者恐難以控制節奏，屆時監管機構既欲冷卻市場，但又投鼠忌器，進退兩難，結果會如何？時隔才五年多，股民該不善忘2015年的「短牛」。可如今「眾人皆醉」於量寬泡沫，若刻意堅持「獨醒」，恐陷於孤寂痛苦之中。

說到底，如今全球貿易、科技、貨幣戰硝煙四起，資產價格扭曲正趨向極端，一旦展開修正，絕對是徹頭徹尾的災難。香港作為外向型經濟，資金自由進出，從來升跌都只有跟大隊。如今大國既選擇「政策牛市」救經濟，會否為金融經濟種下禍根則屬後話！

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