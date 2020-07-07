東方日報B1：熱錢掃中資股　恒指飆千點

市場憧憬中國經濟穩步復甦，內地股市續強勢，「北水」亦加緊南下掃貨，港股周一跑贏除內地外的多個亞太區股市，恒生指數收報26,339點，飆966點或3.81%，以點數或百分比計都是逾三個月最大單日升幅，舊經濟股表現追落後，中資板塊尤為「標青」。惟分析指就算舊經濟股短期還有炒作，中長線還是新經濟股較佳。

內地官媒昨日指，要持續改革資本市場，讓股市進入「健康牛」市，為本已呈強的A股再打下強心針。消息推動恒指昨高開172點後升幅持續擴大，不久升穿俗稱「牛熊分界線」的250天移動平均線，下午漲幅更加一度擴大至1,080點，高見26,453點；國企指數升483點，收報10,726點。

港股總成交超過2,512億元，為2018年3月之後最多，沽空金額逾370億元，沽空比率14.77%。「北水」透過港股通連續十六日錄得淨買入，單日金額逾90億元，為今年3月下旬大市仍於低位徘徊之後最多；下半年首三個交易日累計淨買入已達約175億元。

申萬宏源投資顧問服務部主管麥嘉嘉認為，港股由3月低位反彈逾20%，技術上已踏入牛市。「健康牛論」代表內地即將出台政策扶持A股，提升市場投資信心；加上全球央行「放水」持續，環球資金傾向由美股流入相對落後的中港股市，利好港股走勢。

按黃金比率分析，以恒指已由今年盤中低位，反彈至其與高位差距的61.8%即26,105點以上，恒指下個阻力位為反彈76.4%，即27,278點水平。

不過，她提醒，以往內地牛市僅維持一至兩個月，主要由於市場對前景過於樂觀，投資者「一窩蜂」入市；當壞消息傳出便即離場，令牛市持久性降低。

儘管如此，她預計港股短期內仍有望衝高，主要由走勢落後的金融股和汽車股等傳統板塊主導，但以中長線投資價值而言，增長強勁的新經濟股，如科技及醫療等板塊仍是今年投資主題。

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