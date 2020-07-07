歐股收市上漲　滙豐倫敦股價升逾6%

對經濟改善的樂觀預期，加上新冠肺炎疫苗研究有正面進展，抵銷美國和印度等地新冠肺炎感染人數急升的疑慮，歐洲股市周一(6日)跟隨亞洲市做好。

英國富時100指數收報6,285點，升128點或2.09%；法國CAC指數收報5,081點，升74點或1.49%；德國DAX指數收報12,733點，升205點或1.64%。

歐盟委員會上周五(3日)確認允許藥廠吉利德(Gilead)研發藥物瑞德西韋(Remdesivir)在歐盟地區使用，是首個獲歐盟認可的新冠肺炎治療藥物。

另外，英國媒體報道，當地政府即將與藥廠賽諾菲(Sanofi)和GSK達成5億英鎊的協議，以提供6,000萬劑潛在疫苗。

板塊方面，銀行股周一大漲，德國商業銀行收漲7.49%；滙豐控股倫敦股價升6.56%，收報408.65便士，折合報39.55港元，較港收市(39.3港元)微升0.63%。

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