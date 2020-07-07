神準警告2月冧市分析師：籲趁低吸納

外媒報道，今年2月準確警告新冠肺炎疫情會拖冧大市的BCA Research首席全球策略師Peter Berezin表示，目前市場形態趨向「緊張」，但指如果股市較目前水平再跌5%至10%的話，將會「趁低吸納」。

Berezin指出，即使美國經濟重啟步伐放慢，但相信不會再實施3月時的極端封鎖措施。此外，他預期美國國最終將擴大對家庭和企業的財政支持；至於全球財政和貨幣政策都將保持高度寬鬆，這將為股市提供支持。

他認為，疫情恐在全球持續，但「不太可能重演3月時發生的廣泛經濟混亂」，主要由於採用了口罩和其他預防措施，醫學界有更好能力防控疫情。

另外，Berezin預期一些風險資產短期內仍然會陷入一定程度的混亂，尤其是航空業、酒店業、商業地產商和其他發展商等，並包括該些行業相關的貸款企業等，因為隨着疫情持續，一些行為習慣可能會出現永久轉變，例如商業旅遊、辦公室工作等。

BCA Research預期未來12個月全球股市將會上漲，主要原因包括貨幣政策刺激；數萬億現金仍處於觀望狀態；以及市場價格可能正反映更多壞消息。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626