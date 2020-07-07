美股收市：道指升459點　納指創新高

對經濟改善的樂觀預期，抵銷美國和印度等地新冠肺炎感染人數急升的疑慮，美國股市周一(6日)上漲。道指收報26,287點，升459點或1.78%；標指收報3,179點，升49點或1.59%；納指收報10,433點，升226點或2.21%，創收市新高。標指和納指均連升5日。

大型科技股做好，蘋果公司全日升2.68%，收報373.85美元；亞馬遜收報3,057.04美元，升5.77%，兩間公司均創收市新高。電動車特斯拉全日上揚13.48%，收報1,371.58美元，亦創收市新高。

多隻中概股飆升，蔚來收漲22.77%；新浪升10.55%；京東和阿里巴巴分別升7.33%和3.01%。

摩根大通策略員包括Nikolaos Panigirtzoglou表示，為支持持續上升的全球債務，貨幣政策需要維持極端寬鬆一段長時間，將推高市場流動性以至全球股票和債券價格；預期到明年中前，新創造的游資將超過15萬億美元(約117萬億港元)，而考慮到債息當前的低位，相信隨着預防性儲蓄需求下降，大部分流動性最終會而流入股市。

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