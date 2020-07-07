【專家點評】林嘉麒：中港股瘋炒　慎防「特」潑冷水

港股踏入7月只是過了三個交易日，恒生指數已大漲逾2,500點，已超過6月全月的升幅，而且大市成交激增至2,500億元以上，牛氣沖天。技術走勢上，不單止已有兩日站於26,000點以上，而且回補了3月的大裂口，同時重越牛熊分界線的250天線，情況一面向好。

當中最大原因是內地股市走勢凌厲，在註冊制、指數重編、金融混業經營等一系列改革措施的利好刺激下，迎來七月開門紅，上周開始兩市成交就連續多日超過1萬億元人民幣(下同)。

事實上，A股歷史上，滬深兩市過萬億元成交日子不多，近日連續過萬億元，亦是近四個月以來的第二次。參考過往表現，於2014年及2019年期間，滬綜指會再出現一段牛市行情。因此，短期A股走勢上應可延續。再者，相比2014年及2019年，現時A股佔MSCI指數的份額已大幅提升，外資追入的勢頭，由互聯互通的北向渠道日日過百億元淨流入，可見這一輪行情有外資參與。

互聯互通開通以來，北上資金從未停止買入的步伐，累計淨買入已達1.14萬億元。其中，今年以來淨買入1,484.6億元，7月份以來僅兩個交易日淨買入金額就超過300億元。上半年受到疫情的影響，A股市場一度下跌，惟在外資密吸下，相信代表部分行業板塊具吸引力，才令外資把握了早前的投資機會。

再者，內地證券市場持續的制度改革，迎來資金更踴躍入市。繼科創板後，創業板註冊制「迎新」再接再厲。深交所資料顯示，截至7月5日，深交所已受理創業板IPO、再融資及重大資產重組在審企業合計277家，其中IPO為187家、再融資87家、重大資產重組3家。

在已受理的187家IPO企業中，有18家為新增申報的項目，169家是存量企業平移申報企業，計劃首發募資合計1,309.38億元。集資金額之大迎來更多的投資機遇，A股市場有水自然能夠活起來。

下半年開局確實不錯，短期或第三季投資氣氛應該不會差，短線風險或許是過熱炒風引來監管部門注意。券商近期融資成本便宜，僅2%左右，在市場現時流動性明顯較充裕的情況下，可支持股市繼續向好。

市場不能排除中證監見到炒風上升，會再出言相勸，或對近期過分便宜的融資成本出手干預，形成突如其來的回吐壓力。另方面，外為因素或會為投資情緒降溫，有傳美國總統特朗普正準備對中國說三道四的干預，届時中美關係會否令近期大漲的中港股市遭潑冷水也說不定！

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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