【專家點評】中環Hot Talk：炒股蜜月期或快完結

如果有留意美股動向的投資者，最近應該多了一些參考指標，就是一家近年在美國興起的零佣金散戶交易平台的群眾效應。民群在家時間多了，有些人因而投身股海。美股自3月底見底後大反彈，若當時夠膽入市已贏了一半，可是這個炒股蜜月期或快將完結。

在疫情當中，有些企業生意艱離，但有企業借勢而起。這家名為Robinhood，專攻散戶的炒股平台表示，去年12月時用戶約一千萬，而在疫情期間用戶數目高速增長，截至6月初突破一千三百萬戶。該平台其中一個特色是會發放旗下用戶的數據讓其他人研究，因而衍生出研究散戶動向和愛股的現象。當然，最近在美國也有一些聲音擔心散戶投入股市程度太高是泡沫現象，又或者叫散戶留意投資風險。

其實以上都不是我想說的重點，若果你在3月底大市低位時夠膽入市，至今的投資回報可能不錯，加上這段時間大市升多跌少，相信很多新股民會覺得炒股賺錢不難。不過，早前大市對疫情反應過敏，跌幅過大，反彈時調整，我認為蜜月期已過，大市趨向波動，炒股賺錢或者不再容易。

大健 中環金融人，亦是科技顧問公司始創人。

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