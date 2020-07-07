【專家點評】中國銀河國際：中石化受惠行業前景改善

今年1至5月內地原油加工量達到2.16億噸，按年增長0.73%，顯示下游需求開始修復。5月內地加工原油5,790萬噸，按月增加7.5%。整體來看，原油產量達到8,090萬噸，按年增長2.03%；原油進口2.16億噸，按年增長5.10%，原油表現需求2.96億噸，按年增長4.37%，對外依存度72.7%，繼續保持於高位。

1至5月內地成品油產量1.29億噸，按年下降12.9%；成品油出口2,443萬噸，按年增加6.7%，成品油表觀需求1.06億噸，按年下降16.2%。其中汽油、煤油、柴油表現需求分別按年下跌18.9%、32.7%及9.4%，降幅有所收窄。由於內地成品油市場已經飽和，成品油產量佔比逐步下降，趨向生產更多化工產品。

踏入6月，產油國沙特阿拉伯、科威特及阿聯酋有望額外每日減產118萬桶，以及各產油國最終就延遲每日減少970萬桶協議一個月達成共識，預計下半年油價很大機會維持在現時水平，或小幅上升，6月份油價呈現窄幅上落，7月份每日將繼續減產970萬桶。

展望下半年，石化行業的盈利預期按月顯著改善，丙烷產業鏈業績修復彈性高於石油產業鏈。低油價有利於行業盈利能力修復，且油價溫和上漲對行業有利，預計下半年行業盈利將按月顯著改善。丙烷產鏈主要產品價差表現正常化，業績有望按季回升，具備很高的業績收復彈性。石油產業鏈特別是包括上游業務的企業，仍受到原油銷售損失、市場供需變化損失等困擾，全年業績修復相對較弱。

年初至今，石油化工行業收益率達到-12.13%，表現遜於整體市場，排在我們覆蓋109個二級子行業的第92位，截至6月28日，石油化工板塊整體預測市盈率為18.86倍，主要受到第一季度虧損所致，高估值也凸顯了投資者對行業業績恢復的信心。

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