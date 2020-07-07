【市前重點睇】港匯續強　港股外圍漲逾400點

●美匯指數跌至96.72；離岸人民幣(CNH)高見7.0112；港匯觸及7.75；美元兌日圓處107.36；歐元升上1.1313；英鎊企1.2494。金價飆至1,786美元。布油企43.1美元，紐油見40.67美元。道指期貨上升。俗稱「黑期」的港股場外期指漲逾400點。

●港匯強勢未改，於紐約市尾段再次觸發7.75強方兌換保證，香港金融管理局隨即承接美元沽盤，向市場進一步注入17.44億港元，令該局全日入市金額增至71.69億港元。

●財經媒體彭博報道，美國白宮幕僚長Mark Meadows周一(6日)表示，美國總統特朗普正在準備發布一系列行政命令，主題涵蓋中國、製造業、移民和處方藥價格等。

●外媒引述消息人士指，微軟是數間有意收購華納兄弟旗下遊戲業務華納兄弟互動娛樂的公司之一。

●美國10年期國債孳息率升0.66點子，報0.6759厘。

●港股ADR指數收報26,524點，升184點或0.7%。

●即月恒生指數夜期收報26,511點，升180點，高水172點，成交30,964張。

●紐約8月期油收報每桶40.63美元，跌2美仙或0.05%；布蘭特9月期油收報每桶43.1美元，升30美仙或0.7%。

●紐約8月期金收報每安士1,793.5美元，升3.5美元或0.2%，創自6月30日以來收市新高。

●評級機構標普下調今年全球國內生產總值(GDP)預期至萎縮3.8%，之前預計會萎縮2.4%。

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