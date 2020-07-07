三星電子料第二季多賺逾兩成　原因係...

南韓三星電子第二季初步業績顯示，經營溢利約為8.1萬億韓圜，按年增長22.72%，按季增長25.58%，市場預期6.21萬億韓圜。

期內收入預期約為52萬億韓圜，按年倒退7.35%，按季倒退6.01%，市場預期為50.17萬億韓圜。

公司指出，是次預測包括一筆一次過的面板收益，但未有透露細節，分析估計可能是來自蘋果公司(Apple Inc.)未能如約下足面板訂單的補償，金額最高可達1萬億韓圜。

另外，公司並無披露純利數字或個別業務的表現，該些信息將會在公布最終財報時披露。

分析認為，三星電子利潤超預期，顯示互聯網流量的激增促進晶片需求，設備銷售也開始從新冠肺炎疫情造成的下滑中反彈。

然而，分析警告今年下半年記憶晶片的價格恐怕無法再持續上漲，資料中心預料不會再像前一波那麼積極囤貨。根據DRAMeXchange的資料，DRAM價格雖然整個第二季上漲了14%，但6月價格基本上與5月的報價持平。

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