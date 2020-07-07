【股民熱話】中國A股再現政策牛市　港股目標係…

眨眼滬綜指近日已重上3,300點樓上，深成指已升至12,900點水平，兩市單日成交額合計重上萬億元人民幣大關，是A股市場氣氛明顯好轉的一個重要指標。筆者認為，近日多個現象，顯示A股正進入政策牛市，中資股佔比重的港股，呢鋪有運行。

首先，誠如上述，滬、深兩市單日成交額突破1萬億元人民幣大關。由於上周五(3日)，證金公司公布對《中國證券金融股份有限公司轉融通業務保證金管理實施細則(試行)》和《轉融通業務合同》有關條例進行修改，取消證券公司轉融通業務保證金提取比例限制。由於轉融通業務包含轉融資業務和轉融券業務，可以極大緩解證券公司開展兩融業務時資金和證券來源的壓力，滿足投資者多方面的需求，擴大市場上融資融券餘額的規模，有利A股交投，魚缸有心魚兒則活，近期內地券商股的強勢，升得有道理。周一(6日)早本欄提及要重點關注的內險股，當日亦已相繼起步。

其次是，如無意外，次季內地國內生產總值(GDP)將會轉正，經濟數據消息將有利股市表現。

第三，筆者所說的政策牛市，與類似2015年的A股大升情況相類似，即眼前的A股牛市，是獲官方政策支持的，這被視為重大利好。就如周一內地官媒重點報道，要培育A股「健康牛」，並指此乃「育新機開新局」的重要抓手。報道指，受益於經濟基本面向好趨勢未變、資本市場深改加速釋放制度紅利、增量資金持續湧入等諸多利好因素，A股有必要、有條件、有基礎邁步「健康牛」。後疫情時代，經濟系統比以往任何時候都更加需要股市「健康牛」，而A股邁步「健康牛」的基礎支撐日益完備，「健康牛」的驅動力正噴薄而出。有了官方的祝福，更多資金安心入場，故見周一兩地股市升幅擴大。

此外，美國11月舉行總統大選，此前正爭取連任的美國總統特朗普，大概不會容許美股出亂子，靠科技股支撐的美股繼續高企，對中國的新經濟股估值是一個有力支持，全球資金氾濫，亦樂見美股及中國股市向好，既為企業提供融資渠道，亦為投資者提供資本增值的平台，有利加大槓桿推動經濟復甦。

如是者，中國企業市值佔比逾六成的港股，估值亦會水漲船高。加上「跨境理財通」如箭在弦，且幾隻巨型新經濟股有望在8月落實「染藍」成恒指成分股，且年底前還陸續有中概股會來港上市，凡此種種，皆有利港股表現。

咁到底港股會見咩位？投行中金近日發表的報告就預計，未來5至10年中國股市市值可翻倍。老實講，呢個預測打個5折都唔得了！筆者就認為，太遠的都無謂去估，反正以港股現時的估值，仍相對便宜，A股睇升，港股自然冇得跌，只有順勢而為，加倉受惠政策的板塊龍頭股。

股民又可能會問，周一市況升咁多，恒指上到兩萬六，係咪等回吐先買貨？經驗告訴筆者，呢類政策牛市，來得好快，倒不如務實一點，有心儀目標的話，可以先落一注，真係有機會回吐，先至落第二注。畢竟有貨喺手，先至會有動力貼市炒作，感覺實在好多。繼續觀望，分分鐘被「飛甩雞毛」，同香港樓一樣，愈等愈難上車，只有睇住人哋發達！總而言之，人未離場的話，宜因應客觀因素轉變，風險胃納略作調整，量力而為即可。

東網財經專欄作者 帥哥

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