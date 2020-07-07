【專家點評】古勝：中石化追落後　上望...

說時遲、那時快，港股已經升穿26,000點，周一(6日)單日最多升1,080點，最終收報26.339點，成交金額高達2,507億港元。唔少股民之前仲好鬼羨慕美股強勢，依家終於輪到港股有啲似樣升幅，缸邊友又夠唔夠膽追呢？

睇走勢，港股企上俗稱牛熊分界線的250天線，後市若企穩26,300點，唔係冇機會挑戰27,000點阻力！不過，港股升與跌，除咗香港及內地因素，仲要睇埋外圍，各位看官都係見步行步，有貨繼續坐上去，冇貨而又真係想追，老古建議買落後股，反正目前板塊輪動，點都有機會升一浸。

參考大行意見，麥格理早前報告料，中石化可受惠經濟復甦，其化學產品毛利率可改善，底有派息驚喜，料股息收益率為4.4%，予其「跑贏大市」評級，目標價睇4.65元。另上月底，發改委調升內地汽油、柴油價格，每噸分別加價120元人民幣和110元人民幣。是次加價或側面反映內地對燃油需求及經濟復甦。

再睇其走勢，中石化上月底下試全年低位3.2元時見反彈，現形成升軌，後市若企上50天線3.56元水平、將升穿4月以來的降軌，料屆時上方主要阻力位為4元，向下跌穿3.2元止蝕。

東網財經專欄作者 古勝

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626