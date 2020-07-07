【專家點評】陳蓓敏：吉汽回歸A股　利估值重估

昨晚為美國獨立假期後復市，受惠經濟數據理想，美股應可維持做好勢頭，新冠肺炎全球確診逾千萬宗，歐盟終正式批准使用美國生物製藥商吉利德科學公司的瑞德西韋。有療效藥物面世，有助紓緩市場不安。特朗普繼續對華出招，以增選票和民望。

踏入七月，內地股市一舉突破3,300點水平，昨單日升5.3%。上證3,300點為重要關口，若能守穩，向上動力料見增強。以往數年，港股在佳節前後，皆難見升幅，今年終洗劣況，資金流入，恒指反覆做好，昨日更累升近千點，成交金額逾2,500億。下一目標區域為26,800至27,300點。受惠國內股市做好，內險及內地券商板塊受追捧。回A概念也推使資金尋寶，落後藍籌股跟上。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。客戶持有吉利)

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