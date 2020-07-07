【專家點評】陳正犖：下半年首重多元化資產配置　增持黃金

受公眾健康危機打擊，全球經濟大幅萎縮，失業率急升，上半年主要資產波動性加劇。MSCI環球股票指數，2月觸及2,434的高位後，曾經累跌34%，3月跌至1,602點的低位，VIX指數曾急升至82的極端水平。3月時，環球債市曾經在兩星期內下跌了8%，相當於對上一次全球金融危機期間兩個月的跌幅。紐約期油受需求疲軟、供應過剩及儲存空間陷入困境影響，4月曾跌至史無前例的負38美元/桶，而黃金價格三月時亦曾受流動性需求拖累，從1,700美元/盎司的水平回落15%。

其後全球政策制訂者迅速採取行動，多個政府承諾提供9萬億美元的財政刺激措施，主要央行亦承諾購買6萬億美元的資產，市場信心逐步恢復，並改變了典型市場衰退的形態，自三月低位以來，全球股市已回升40%。花旗預期2020年全年全球經濟將收縮3.5%，2021年將恢復至增長5.5%，主要是由新興市場帶動，不過各地區之間的復甦似乎不平衡，有些行業可能需要更長時間才能恢復。

踏入下半年，我們對環球股票持正面看法。不同資產類別估值的明顯差異，為投資者帶來潛在機會，我們偏好能創造強勁收益的投資及具長遠增長的股份，同時留意那些受壓的資產復甦速度或快過預期。

行業方面，花旗繼續長線看好醫療保健及數碼發展相關的科技股份，環球房地產信託基金亦有一定機會。按地區劃分，亞洲股票受惠於企業及政府財政實力較強大，屬於長線偏好主題，拉美股市之前跑輸，估值看起來吸引。另一方面，美國大型股表現跑贏大市，個別中小型股票可能追落後。

花旗對環球債券持偏低比重，但周期性行業的美國投資級別債券，可能在新經濟周期展開時受益，同時新興市場債券或提供相對價值。為了平衡不同市場的風險和潛在波動性，多元化投資組合和資產配置至關重要，黃金仍然是風險對沖的增持對象。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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