人民幣速遞：中間價漲至7.03　離岸價升穿7關創逾3個月高

內地股市持續揚升，離岸人民幣(CNH)亦強勢，兌每美元一度升穿7水平，高見6.9966，升0.24%，漲至3月17日以來高位；每百港元兌90.28元人民幣。

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.0310，較上日上調353點子。

美匯指數見96.6。

分析指出，A股周一(6日)放量飆升，引領全球風險情緒向好，美匯指數再度下探，推動人民幣急漲。短期內A股市場火熱還會繼續吸引境外資金流入，加上人民幣加速升值可能令前期猶豫的出口商結匯湧出，均有利於人民幣短期續創新高。

德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩表示，內地經濟復甦進程提振市場信心，另方面沒有貿易戰的不利消息，亦暫時紓緩投資者的憂慮。有交易員認為，外資持續流入內地的情況下，人民幣升勢會繼續，而人民幣的升值預期，亦提高外資增持人民幣資產的信心。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰認為，當前人民幣升值破7本身意義不大，但顯然是利好，下一步人民幣兌每美元先看到6.95，再看6.9。

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