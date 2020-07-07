恒指漲逾440點後一度倒跌　地產股呈弱

港股走勢反覆，高開231點、報26,571點後，恒指進一步抽升443點或1.6%，高見26,782點，其後轉勢，並曾倒跌139點，低至26,199點；國指升幅收窄至14點或0.1%，報10,741點。

本地地產股拖低大市，新世界發展及九龍倉置業齊跌逾2.5%，長實、恒基地產、信和置業、新鴻基地產及港鐵全線跌逾1%。

【09:21】【港股開市】恒指升穿26500點關 阿里漲3%市值破5萬億

港股持續向好，恒生指數高開231點或0.88%，報26,571點；國企指數亦高開98點或0.92%，報10,825點。

吉利汽車領漲7.5%，至17.64元，為表現最佳藍籌，其6月總銷量110,129部，按年增約21%。

阿里巴巴炒高3.4%，升至233.2元創新高，且市值突破5萬億港元，超越騰訊重返中國市值第一大公司。

金融股繼續撐市，友邦保險升逾4%，單隻已拉升大市119點；中國人壽獲大行野村及大和唱好，股價漲近4%報20.95元；中國平安升5.6%。

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