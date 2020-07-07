A股快報：兩市做好　融資餘額增368億人民幣

滬深三大股指齊高開，滬綜指高開48點或1.44%，報3,380點；深成指升穿13,000點關，高開142點或1.1%，報13,084點；創業板指高開18點或0.75%，報2,548點。

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.0310，較上日上調353點子。

人民銀行不進行逆回購操作，另有1,100億元人民幣(下同)逆回購到期，當日實現淨回籠1,100億元。

截至周一(6日)，上交所融資餘額報6,275.57億元，按日增加213.69億元；深交所融資餘額報5,760.33億元，按日增加154.56億元；兩市合計12,035.9億元，按日增加368.25億元。

離岸人民幣(CNH)強勢，兌每美元升穿7水平，高見6.9966，升0.24%，漲至3月17日以來高位；每百港元兌90.28元人民幣。分析指出，A股周一放量飆升，引領全球風險情緒向好，美匯指數再度下探，推動人民幣急漲。短期內A股市場熾熱還會繼續吸引境外資金流入，加上人民幣加速升值可能令前期猶豫的出口商結匯湧出，均有利於人民幣短期續創新高。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰認為，當前人民幣升值破7本身意義不大，但顯然是利好，下一步人民幣兌每美元先看到6.95，再看6.9。

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