【全球攬炒】日本5月家庭支出插16.2%　創19年低

雖然日本於全國範圍內解除緊急狀態，企業開始復工，但5月份家庭支出仍然錄得下跌，按年跌16.2%，為2001年1月以來最大降幅；前值跌11.1%。

分析原先預期，5月份家庭支出跌11.8%，自從去年10月提高消費稅以來，支出每月都在下降。

以家庭項目別支出來看，5月家庭「服飾及鞋類」支出按年跌38.3%，減幅為所有項目之冠，其次為「休閒娛樂」支出，銳減37.9%、「住房」支出則大減26%、另外「交通/通訊」支出亦少22.4%。

事實上，日本的緊急狀態已於5月下旬在全國範圍內解除，但購物者仍保持謹慎，東京的病例最近有所增加。如果新感染率上升，市政府也可能要求企業再次關閉。

日本首相安倍晉三政府的刺激措施總計約佔國內生產總值的40%，為日本各地的工人和公司提供支持，但一些分析人士稱，還不足以提振消費。

此前，日本東京都知事小池百合子在選舉勝出連任。她於發表勝利演說時表示，早前在緊急狀態下，要求東京都幾乎所有商業活動暫停，現在知道病毒如何擴散以及擴散的方向，並無計劃要求所有商業活動再度停擺，反而會考慮其他有效措施控制疫情傳播。

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