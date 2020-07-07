新債王重申看淡美元　憂美股科技股熱潮將爆破

有「新債王」之稱的雙線資本創辦人岡拉克(Jeffrey Gundlach)再次重申看淡美元，指美國政府為抗疫而大幅增加財政開支，最終將導致美元貶值。

外媒報道，岡拉克稱，美國的財政赤字及外貿赤字將造成美元不利，一旦美元觸及臨界點，將使美國的金融主導地位消失。他認為，雖然這情況並不是迫在眉睫，但由於預算和貿易赤字的增長對於美元有極大影響，美元有可能開始面臨逆轉為大幅下跌。

他又指，雖然各國也有推行財政措施刺激經濟，但因為美國聯儲局的量化寬鬆措施力度最強，因此美國面對的情況可能最為惡劣。

美國股市近期強勢向上，納指周一(6日)再創新高。岡拉克認為，主要是因為散戶追捧包括蘋果公司等6大科技股，這樣異常活躍的市場很危險。他說，如果撇除這6大科技股，美國企業盈利能力幾乎毫無成長，美國股市實際上是向下走，他擔心科技股熱潮有爆破的危險。

岡拉克上月曾表示，鑑於美國日益膨脹的赤字預算，美元在近期將不可能顯著上升，認為美元將回到2011年的水平。美元匯價近月走軟，最新報96.76。

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