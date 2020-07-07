【專家點評】梁冠業：市場開始確認正面轉向？

總結上星期，港股受利好消息帶動，包括中美公布的經濟數據，如中國6月製造PMI及6月非農就業等數據均勝預期，令市場氣氛改善。恒指全星期升823點或3.4%，日均成交額為1,488.6億元，按周急增32%。

本周方面，我們留意到市場氣氛近期轉趨活躍，舊經濟板塊和藍籌開始均有資金追捧。周一大市急升我們明顯看到內銀、內險、內房、汽車板塊買盤積極。

從4月份開始，我們已經提到恒指從估值上(當時市帳率1倍，約23,500點)，長線極具投資價值，尤其是優質藍籌和行業龍頭股份。3個月後的今天，市場開始有動作，但大市是否開始完全正面轉向，我們認為仍需稍為觀察多一點時間才能確認。

我們亦預計邁向7至8月，市場將逐漸聚焦企業中期業績。我們建議投資者可繼續對以下概念多加留意：

⦁ 醫藥：疫情帶動了醫療股的炒作，醫療相關IPO和疫苗相關資訊，皆有可能帶起新一輪的炒作。

⦁ 新經濟：板塊今年一直強勢，乘着科技為大趨勢，以及疫情發展促進網上消費及企業電子化而做好。若升勢轉弱或有回調，必然會吸引投資者買入，屆時或會有回升。

⦁ 傳媒(手遊、影視)：在國內消費升級的大背景下，經濟支柱性產業之一的文化傳媒，在暑假將至，內地經濟漸恢復，手遊影視等產品需求增加的情況下迎來上漲。

⦁ 舊經濟(內銀、內房、內險、食品及飲料等內需)：隨着內地疫情受控，經濟恢復而行業業績改善，及新經濟股的一輪炒作過後，舊經濟股或會有資金流入帶動行業向好。

海通國際證券財富管理投資策略執行董事 梁冠業

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