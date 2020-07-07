美貨幣市場基金資金流出10年最巨　美股有望繼續上

美股近期屢創新高，有數據顯示，美國貨幣市場基金出現10年來最大的資金流出，意味着股市可能還有進一步上升空間。這亦正正解釋了為何美國經濟正受新冠肺炎病毒衝擊，但股市持續上揚。

外媒報道，根據投資公司協會數據，貨幣市場基金的資產自5月份峰值4.8萬億美元以來，已經縮水了近1,400億美元，為2010年以來最大的六周資金外流。投資者一直在從現金轉出，並投向更具風險的投資品種。此前貨幣市場共同基金的資產從3月初的3.7萬億美元飆升至高位，此次資金外流也標志着這種流向的逆轉。

Robeco Institutional Asset Management BV利率策略師Martin Van Vliet表示，如果你相信貨幣市場基金的資金將繼續流出，你可能會對未來股票走勢感到確實樂觀。瑞穗國際多資產策略主管Peter Chatwell則認為，投資者如果對於經濟持續復甦有信心，而各國和央行的政策證明是足夠的，那過剩的流動性很可能會投向風險資產。

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