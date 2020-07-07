新冠肺炎：新加坡難以彌補近1560億元旅遊業收入缺口

在印尼，當地人可以很快從雅加達飛往峇里島的海灘進行家庭度假；東京居民可以去富士山逃避疫情的壓力，紐約人也可以前往長島的漢普頓(Hamptons)。可新加坡居民沒有這些旅遊選擇，因該國只是一個比紐約還要小的城市國家，這給當地旅遊業帶來了巨大的問題。去年，當地酒店和旅遊景點帶來近200億美元(約近1,560億港元)的收入，如今卻難以彌補這缺口。

財經傳媒彭博引述當地最大的酒店集團Accor's亞太分區首席執行官Michael Issenberg表示，除非恢復國際業務，否則酒店業將被淘汰，因為九成的預訂中是來自國際旅客。

上周，新加坡的酒店才獲得批准可接待本地旅客。惟大多數居民寧願儲錢等待出國旅遊，而不願花費入住本地的酒店。

儘管這個擁有570萬人的國家在禁閉了兩個多月後已經重新開放了經濟，但其邊界仍大程度關閉。4月，新加坡創下僅接待750名外國遊客的歷史新低紀錄，去年同月的旅客量達160萬人。5月份的數字仍差，僅錄880名旅客入境。

去年，該國接待了創紀錄的1,910萬人次，旅遊收入達200億美元，從事旅遊業的勞工達65,000名，為國內生產總值貢獻約4%。

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