【高盛推介】阿里創新高　高槓桿購沽證攻略

高盛(亞洲)有限責任公司：周一(6日)阿里巴巴在美股急升7%，周二(7日)早段在港上市的股份亦跟隨上升並創上市新高，高見239港元，升逾6%，跑贏其他科技股如騰訊控股、美團點評及小米集團。

事實上，騰訊及美團接連創出新高，阿里走勢相對落後，近期的確有資金留意相關認購證捕捉炒落後，以過去5個交易日計，阿里認購證有約3,200萬元流入，是同期三大資金流入的個股認購證之一。

現時市場上的阿里認購證主要有50兌1及100兌1兩大類。50兌1普遍年期較短，所以槓桿較高，而兩者現時面值都在0.25元之下，所以50兌1證的敏感度亦會較高。因此，現時50兌1是較合適的選擇，而資金亦是主要流入50兌1的產品。

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