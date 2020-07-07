【高盛推介】阿里創新高 高槓桿購沽證攻略
2020年07月07日 11:20
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(Getty Images圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：周一(6日)阿里巴巴在美股急升7%，周二(7日)早段在港上市的股份亦跟隨上升並創上市新高，高見239港元，升逾6%，跑贏其他科技股如騰訊控股、美團點評及小米集團。
事實上，騰訊及美團接連創出新高，阿里走勢相對落後，近期的確有資金留意相關認購證捕捉炒落後，以過去5個交易日計，阿里認購證有約3,200萬元流入，是同期三大資金流入的個股認購證之一。
現時市場上的阿里認購證主要有50兌1及100兌1兩大類。50兌1普遍年期較短，所以槓桿較高，而兩者現時面值都在0.25元之下，所以50兌1證的敏感度亦會較高。因此，現時50兌1是較合適的選擇，而資金亦是主要流入50兌1的產品。
投資者如看好阿里，可留意中期輕微價外中高槓桿、低街貨的阿里購證(15284)，行使價249元，2020年9月29日到期，實際槓桿9.2倍，行使價235至260元之間、2個月期以上的低街貨證中槓桿較高。
另外，行使價255元附近、10月到期的產品是現時市場最活躍的條款，亦是合適市況的條款，可留意當中槓桿最高的阿里購證(13866)，行使價255.2元，2020年10月27日到期，實際槓桿8.5倍。
牛證則可留意低街貨阿里牛證(53042)，收回價212.18元，行使價210.18元，換股比率100，槓桿比率8.7倍。
相反，投資者如看淡阿里，現時市場上最貼價的阿里認沽證行使價都於220元附近，可留意當中槓桿最高的阿里沽證(15672)，行使價216.97元，2020年10月6日到期，實際槓桿8.2倍。
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