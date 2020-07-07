港元拆息︰1個月再跌至0.41厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回軟至0.12厘水平；1星期報0.25厘；與樓按相關的1個月再跌至0.41厘，呈三連跌；3個月續降至0.7厘。

7/7/2020

隔夜 0.12321厘

1星期 0.25893厘

2星期 0.30685厘

1個月 0.41893厘

2個月 0.56768厘

3個月 0.70756厘

6個月 0.91506厘

12個月 1.18607厘

6/7/2020

隔夜 0.12357厘

1星期 0.26107厘

2星期 0.31232厘

1個月 0.42143厘

2個月 0.59321厘

3個月 0.73464厘

6個月 0.95143厘

12個月 1.21196厘

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