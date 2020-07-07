港元拆息︰1個月再跌至0.41厘
2020年07月07日 11:23
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回軟至0.12厘水平；1星期報0.25厘；與樓按相關的1個月再跌至0.41厘，呈三連跌；3個月續降至0.7厘。
7/7/2020
隔夜 0.12321厘
1星期 0.25893厘
2星期 0.30685厘
1個月 0.41893厘
2個月 0.56768厘
3個月 0.70756厘
6個月 0.91506厘
12個月 1.18607厘
6/7/2020
隔夜 0.12357厘
1星期 0.26107厘
2星期 0.31232厘
1個月 0.42143厘
2個月 0.59321厘
3個月 0.73464厘
6個月 0.95143厘
12個月 1.21196厘
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