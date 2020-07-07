港股格局：陳炳強料恒指升至28000點

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強認為，恒生指數昨日(6日)做好，主要受惠於內地股市連日突破向上，帶挈資金流入港股，令本地市場投資氣氛活躍起來，因此他預計恒指短期內仍有上升動力，初步上望28,000點。

他又指，內地股市連日做好，滬指突破3,000點阻力位，相信A股短期內仍有向上動力，因此他看好直接受惠的券商股。他亦指出，市場資金充裕情況下，不少投資者考慮購入落後的舊經濟股，新經濟股短期內或回調，但其投資價值一直存在，所以股民可繼續留意該類股份。

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