【瑞通推介】吉汽曾升至逾1年高　資金留意淡倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者憧憬經濟改善，道指隔晚收報26,287點，升459點或1.7%。

恒指周一(6日)曾抽升過千點，高見26,453點的4個月高位，最終收升966點或3.8%，報26,339點，連升4個交易日，收復250天線。周二(7日)早段升勢持續，曾升逾400點，逼近26,800點，但其後升幅收窄。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流出逾1,600萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾3.1億元，反映投資者預期大市急漲過後將回落。周一其牛證街貨重貨區為收回價24,900至24,921點，而熊證街貨重貨區為收回價26,800至26,899點。

吉利汽車正式啟動內地科創板上市輔導，加上有券商唱好，刺激吉汽股價過去兩日裂口急升，兩日累升30%，連續兩日是表現最佳藍籌。吉汽公布6月總銷量11萬部，按年增長兩成一，按月增長約1%。周二早段一度再爆升15%，創逾1年高位18.9元，其後升幅收窄至近4%，於17元附近徘徊。 周一其好淡倉均有資金淨流入，金額分別為5,600萬及5,430萬元。

阿里巴巴於美股急升，周二早段高開3.5%，其後升幅曾擴大至6%，創在港上市新高239元，然後升幅回順至約4%，周一其好倉及淡倉分別淨流入近1,800萬及1,500萬元。

資金轉炒舊經濟股追落後，友邦保險周一收升3.2%於77.4元，盤中曾升至77.9元的2月以來高位，並成功收復250天線。周二早段高開逾4%後升勢回順至約1%，未能企穩80元，暫連升4個交易日，累漲約一成。周一分別有逾1,500萬元和114萬元淨流入其好倉和淡倉。

香港交易所正式推出MSCI指數期貨合約，另中金上調港交所目標價至387元。不過該股周一曾破頂高見355元後，升勢回順至2.3%，收報353.4元。周一港股急升，配合大市成交急增至2,500億元，為逾兩年來最多，周二早段續受追捧，曾再升逾1%，高見360元歷史新高。周一分別有297萬和450萬元淨流入其好倉和淡倉。

儘管美團點評獲券商上調目標價至214.2元，但在聯合創辦人兼高級副總裁王慧文減持影響下，美團周一全日落後大市升勢，最終微跌0.3%收市，報191元，3日升勢告終。股份周二早段繼續回落，挫逾4%，回試180元邊。周一分別有逾1,300萬元和145萬元淨流入其好倉和淡倉。

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