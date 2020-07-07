【高盛推介】留意平保高敏感度認購證
2020年07月07日 12:08
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高盛(亞洲)有限責任公司：早前走勢落後的中國平安在踏入7月份後表現突出，一舉突破過去3個月的買賣通道後，周二(7日)早段高見91.05港元的近5個月高位，是5大升幅的藍籌股之一，成交轉趨活躍，是現時3大成交股份之一。
平保周一(6日)突破買賣區域之後，資金追捧相關認購證，當日有約1,400萬元流入，是當日5大資金流入的個股認購證。
投資者現時如繼續看好平保走勢，可留意貼價高槓桿牛證(63974)，收回價76元，行使價75.48元，換股比率100，槓桿比率6.6倍。
而在平保認購證方面，現時市場上不同換股比率都有產品選擇，投資者可因應自己的策略作出選擇。100兌1的面值較低，易於控制投資成本，行使價100元附近、明年3月到期的100兌1是現時成交最活躍的條款之一，可留意當中街貨較低的平保購證(18149)，行使價100.1元，2021年3月24日到期，實際槓桿7.4倍。
50兌1證的敏感度則較100兌1證的高，可留意貼價平保購證(23456)，行使價88.93元，2020年12月23日到期，實際槓桿8.4倍。
另外，10兌1證的年期普遍較短，因此提供的槓桿較高，投資者需注意部分價外10兌1證的面值低於0.25元，但流通量提供者無法為產品提供最窄的買賣差價，投資者在買賣前宜先留意其買賣差價，中短期貼價高槓桿可留意平保購證(26387)，行使價88.93元，2020年9月16日到期，實際槓桿11.7倍。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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