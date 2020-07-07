新冠肺炎：英國教育業料失千億　10%大學或破產

每年，不少香港學生赴海外升學，英國是其中一個熱門地。之不過，今年全球爆發新冠肺炎疫情，對英國高等教育業衝擊巨大，香港學子宜小心選校。

外媒報道，英國智庫財政研究院(IFS)表示，全球疫情導致國際學生數量驟減，過往仰賴國際學生為收入來源的一些知名大學面臨收入大幅下降的窘境，除非得到政府財政救助，否則有約10%大學很可能面臨破產風險。

據2019年英國官方數據，英國教育業年產值高達731億英鎊，支持全國約3%的就業人口，是經濟的重要一部分。研究顯示，英國教育業疫情期間虧損估計介乎30億至190億英鎊(約290億至1,839億港元)，是這一行業年收入的7.5至50%。研究稱，英國教育業平均損失值預估為約110億英鎊(約1,064億港元)。

研究認為，在危機前損失最大的不是虧損最大的大學，而是財務狀況最弱的大學，它們面臨最大的破產風險。根據研究人員估算，英國現有165所高等教育機構中，至少13所大學，也就是約10%最終將面臨負資產風險。

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