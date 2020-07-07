【全球攬炒】疫情拖累！日本5月實際工資創近5年低

日本公布，5月份衡量家庭購買力的實際工資按年下降2.1%，為2015年6月下降2.8%以來的最大降幅，顯示由於日本經濟受到新冠肺炎疫情的沉重打擊，勞動力市場面臨壓力。

日本厚生勞動省官員稱，疫情導致加班費減少，使實際工資大幅下降。

而作為衡量企業活動力度的晴雨表，加班費出現了自2013年1月有可比數據以來的最大降幅，5月份按年下降25.8%，連續9個月下降。

月度工資數據顯示，5月份名義現金收入下降2.1%，亦是自2015年6月以來的最大降幅，4月份的降幅經修正為0.7%。

在截至6月份的第二季度，日本將面臨戰後最嚴重的衰退。經濟學家預期，在為應對疫情爆發而採取的封鎖措施造成的巨大需求衝擊之後，日本經濟將出現20%以上的年化收縮。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626