香港會計師公會譴責馮培漳李炳佳及天健

香港會計師公會公布，轄下一紀律委員會於5月22日就會計師馮培漳(會員編號：F01100)、執業會計師李炳佳(會員編號：F03719)及天健(香港)會計師事務所(執業法團編號：M0268)(統稱答辯人)沒有或忽略遵守、維持或以其他方式應用公會頒布的專業準則，對他們予以譴責。

紀律委員會同時命令馮氏、李氏及天健須分別繳付罰款22萬、15萬及40萬港元，以及共同繳付公會和財務匯報局的費用合共234,018元。

公會收到財匯局的轉介，指有關審計項目有違規情況。該集團曾與內地一間國有企業協議開展一項建築項目，原本預計於2011年9月完工。由2011年9月起，該集團與該國有企業簽訂數份修訂協議以延長項目的建築期及重新界定工程範圍。該集團在2011年及2012年的財務報表內將已收取的工程付款確認為負債中的預收訂金。

進行審計時，答辯人基於現場視察及管理層的聲明，作出有關建築項目處於初期階段及倘未引致重大成本的結論。他們沒有獲取及審閱評估項目進度所需的測量報告。因此，他們沒有適當地評估該建築項目是否按照Hong Kong Accounting Standard第11號

「Construction Contracts」的規定列入財務報表。

該集團另於2010年聘用了一間財務諮詢公司提供顧問服務。但有關服務費在財務報表以已支付數額而非應計數額確認。此外，該集團將已確認的服務費全數資本化為資產，當中沒有任何部分列為開支。答辯人沒有嚴謹地評估該集團的顧問服務費入帳方式是否遵從相關會計規定。

另外，該集團聘用了兩間公司協助其於2011年進行投資，並在正常業務範圍以外向該兩間公司預付大額款項。在審計中，馮氏及天健沒有以應有的專業懷疑態度了解該等預付款項的商業理由，亦沒有嚴謹地評估該集團及該兩間公司是否屬關連人士以及有關預付款項可否收回。

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