全球經貿戰：美國商會籲中國大增對美商品採購

外電報道，美國商會(U.S. Chamber of Commerce)與40個貿易團體，周一(6日)呼籲美中官員加倍努力，以執行兩國在1月所達成的第一階段貿易協議。

在寫給美國財政部長姆紐欽、美國貿易代表萊蒂澤與中國副總理劉鶴的信中，這些組織表示對美中協議迄今的進展感到滿意，但中國仍應大幅增加對美國商品及服務的採購。在對抗疫情與恢復全球經濟增長一事，很大程度取決於美中貿易協議的成功實施，這一協議協助化解之前近18個月互徵關稅的貿易爭端。

根據協議內容，要求中國在未來兩年，額外購買2,000億美元的美國商品及服務。

報道引述美國商會中國中心負責人Jeremie Waterman指出，在結構性問題和購買農產品上，雙方已取得一些進展，但面對經濟由疫情的谷底復甦，中國需要加大力度，購買美國商品、服務及能源，來達到採購目標。

Waterman指出，部分領域在採購上的進展較少，美中仍必需在這些領域加倍努力。

這些組織也在信的附件中提出具體建議，表明中國可增加採購美國飛機和零組件、汽車、醫療設備、雲端服務和能源產品等。

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