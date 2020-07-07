【瑞銀推介】兩手準備恒指購沽證
2020年07月07日 13:24
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瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：滬深股市周一(6日)出現急升，當中滬綜指急升180點，即近5.7%，帶動港股全面做好，成分股中吉利汽車以及中國人壽升幅最勁，分別升15.8%以及14%，但帶動恒指升最多點數的，要數建設銀行以及滙豐銀行，分別帶動指數上升127點以及117點，平時帶動大市上升的火車頭騰訊控股周一要稍作休息，略見回吐。
事實上當日內地股市表現強勁，兩市成交見萬五億人民幣，創5年以來最高的紀錄。資金在恒指方面流入淡倉，但由於不少熊證被即市強制收回，投資者如想部署淡倉，可轉為留意認沽證選擇，如投資者看淡恒指，可留意認沽證(14079)，行使價24,400點，2020年9月到期，有效槓桿約11倍。
相反，如投資者看好恒指，可留意恒指認購證(14461)，行使價28,000點，2020年12月到期，有效槓桿約11倍。
另外正股資金流方面，由於之前走勢較亮麗的騰訊以及美團在周一港股大升市當日報跌，不少資金候低開好倉，資金積極流入兩股的認購證，如投資者看好騰訊，可留意認購證(15509)，行使價600.5元，2020年10月到期，有效槓桿約8.8倍。
如投資者看好美團，可留意認購證(13548)，行使價202.88元，2020年12月到期，有效槓桿約4.9倍。
周一阿里升2%收市，不少資金獲利沽出認購證，不過由於新經濟股中阿里走勢仍算落後，如投資者認為股價有機會乘大市急升而追落後，如投資者看好阿里，可留意認購證(11852)，行使價255.2元，2020年10月到期，有效槓桿約9.4倍。
免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或游說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。
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