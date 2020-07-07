【專家點評】邵志堯：產業園概念潛力優厚

上星期已談及網紅基地中三個主要因素的兩個-人和貨，這次談基地本身的元素。基地的存在便是為人和貨(即品牌商)服務，基地提供場地作直播間，並需與一些直播平台合作，為網紅導入流量，最理想的是能導入名牌直播，如阿里、天貓、快手等。

品牌商方面則提供一定數量貨品給MCN多渠道網絡公司，這數量通常是MCN公司為品牌商作推廣的總成本，網絡經濟和舊經濟傳統先生產後推廣銷售不一樣，它是以trial and error的形式進行，產品和賣點調整至市場接受才放量生產，把風險降至最低，更甚者是好像股票融資般，只有概念或Proptotype原型產品便作眾籌，意念和創作精神比資本更加重要。

基地除了在內地市場物色產品外，更會找泊來品或港貨，主供外商或港商的產業園最好設在保稅區，貨品售出後才需要完稅，省卻先課稅後出售產生稅款加重品牌商的負擔。

產業園更會和一些基金或上市公司簽訂策略性協議，為一些已被市場認受的產品作支持，提供資金或由上市公司負責融資，把項目注入基金或上市公司的體系內，將產能提升可滿足全國需求，所以金融服務也是基地服務之一。

內地產業園另外一個是標配的做法，便是用區塊鏈技術和園區代幣作交易，用代幣去換取品牌商的貨品或MCN公司上下游的服務，可以省卻一些稅務，令貨品可以更有競爭力，代幣需要基地作總協調，把每一項服務量化和以區塊鏈技術把帳戶作記錄，上至園區的租金，下至早餐或交通費用也可以對賬，把創業成本減至只可先出力或出點子便可以，盡量發揮互聯網世界由人的思維出發。

內地對產業園的認知遠較港人熟悉，年初A股便有第一隻以產業園業務上市的股票，一上市便徘徊在市盈率40至50倍，股民趨之若鶩。基金正尋找產業園營運商作投資，並扶助它們上市，因為市場正在冒起，如物業管理股一樣，還有很大市場供開拓，港人應該多加留意。

江西財經大學客座教授 邵志堯

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