【理財百科】龔成：投資須認識企業估值與資產概念

最近有位學生問了一些問題，值得在此與大家分享，對提升投資知識有幫助，以下是相關內容：

1. 資產型企業是否指公司的賺錢能力取決於資產的多少？資產愈多，賺到的盈利就愈多？銀行和保險公司都係這樣的原理？

2. 你從哪幾方面知道某公司是資產型企業，以十年的市賬率去看？比較帳面值和公司市值？背後是甚麼原因？

b. 相反，不是資產型的公司的十年市賬率的圖係怎樣？

3. 怎樣從企業資產結構知道盈利模式？例如知道大快活不是靠資產而是靠員工數目的多少而賺多少。

4. 不明白筆記中關於漢能現金流量表，這種表其中的目的是剔除無現金流入的項目如應收帳款對嗎？

漢能的經營現金流表的其他項目是甚麼？例如應付賬和現金流入或流出的關係，和所顯示的正負數關係？

筆者的回覆：

1）可以這樣說。當公司的資產愈多，賺錢會愈多，整體以正比例的模式上升，銀行和保險公司，正是這類企業。

所以，可以用帳面值作為衡量佢價值的其中一個指標，雖然不會有一個絕對的比率，但以一個範圍去評值，是可以的。

2）有幾方面的，第一：過去市賬率的穩定性，如果穩定性高，反映市場以這企業的資產，作為主要估值的因素。第二，市賬率不會太高，如果大高的話，例如5倍以上，反映市場買入這企業，不是買資產，而是買業務價值。第三，要從業務入手，分析這企業的類別，是否處於「愈多資產，盈利愈高」的情況？

如果不是資產型企業，市賬率很高，同時十分波動。

3）以業務與市賬率的穩定性入手，舉例大快活會因為員工增加，而令佢賺更多錢。如果你分析佢的資產負債表，你會發現資產數字很低，但市值不低。

即是市場不是買大快活的資產，而大快活最值錢的，亦不是資產。另外，再由業務分析，其實佢的賺錢系統，是利用店舖網絡，即是分店愈多，員工愈多，就能幫到佢賺更多的錢。

4）現金流量表不易分析的，這表的目的，是表達企業的現金情況，投資者分析的目的，是了解企業所謂的盈利，有多少真實的經營現金流，從而對企業有更真實的理解。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)

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