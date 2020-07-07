小心！美「恐慌指數」響警號 市場非100%樂觀
2020年07月07日 14:34
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外國傳媒報道，美股警號未完，投資者切勿過分樂觀！
報道指出，雖然美股標指從3月低位至今大漲40%，但俗稱「恐慌指數」的VIX指數仍較今年2月時的低位高出一倍左右。
這反映交易員不是100%樂觀，並且正押注股市未來會持續面臨困境。法國興業銀行表示，股票和美股波動率市場正指出非常不同的方向。這對波動市場參與者來說是個嚴重的問題。
在一般時期，當股票上升時，VIX會下跌，因交易員期望未來波動減少，反之亦然。然而，股市與VIX最新走勢顯示，雖然股市大幅反彈，但投資者的不安情緒從未遠離，黃金和債券等避險工具依然受歡迎，反映投資者擔憂新一輪疫情爆發、財政援助措施告終，以及貨幣政策刺激的效果有限。
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